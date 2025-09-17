L’Istituto Comprensivo Gaetano Parente inaugura l’anno scolastico con le nuove divise

Casertanews.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo giorno di scuola all’insegna della novità per l’Istituto Comprensivo Gaetano Parente di Aversa. Nei quattro plessi – “Magia dei Colori” per l’infanzia, “Diaz” e “Siani” per la primaria, e il plesso centrale “Parente” per la secondaria di primo grado – tutti gli alunni hanno indossato per la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

