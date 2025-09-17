Liste elettorali Fico | Saranno in numero adeguato ma non tantissime
Tempo di lettura: 3 minuti “ Non mi inchiodo al numero preciso di liste, però ci sarà un numero adeguato, certo non tantissime. Non c’è nessun nervosismo e nessuna preoccupazione. Sarà un numero di liste giusto e adeguato”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato Presidente alla Regione Campania per il centrosinistra, parlando del numero di liste della coalizione che dovrebbero essere otto ma che alcuni della sua coalizione vorrebbero fossero nove. Sarà uno dei temi al centro della riunione di domani nella sede di Fico a Napoli, in via Galileo Ferraris, della coalizione di centrosinistra. All’incontro parteciperanno i rappresentanti della Lista Fico, il Pd, con il futuro segretario regionale Piero De Luca, il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola per la lista legata a De Luca, e i rappresentanti di Avs, Psi, Italia viva, Più Europa, Centro democratico, Movimento 5 stelle e della lista di centro guidata dal sindaco di Benevento Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: liste - elettorali
