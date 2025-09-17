Lisistrata e le altre | spettacolo e aperitivo a Borgo Nocille

Il 20 settembre, a partire dalle ore 20, Borgo Nocille, piccola frazione sulle colline pellaresi sospesa nel tempo tra i suoi uliveti, agrumeti, mandorli e vigneti, farà da cornice a "Lisistrata e le altre", lo spettacolo del musicista e cantautore marchigiano Gianluca Lalli. Un evento che unisce. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

