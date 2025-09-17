Lisistrata e le altre | spettacolo e aperitivo a Borgo Nocille

Il 20 settembre, a partire dalle ore 20, Borgo Nocille , piccola frazione sulle colline pellaresi sospesa nel tempo tra i suoi uliveti, agrumeti, mandorli e vigneti, farà da cornice a " Lisistrata e le altre", lo spettacolo del musicista e cantautore marchigiano Gianluca Lalli. Un evento che unisce. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: lisistrata - spettacolo

Lo spettacolo Lisistrata di Aristofane presso l'Anfiteatro della Pace a Bari

?Domenica 21 settembre, presso i Giardini del Palazzo Ducale, alle ore 20:00, andrà in scena uno spettacolo davvero divertente dal titolo “Lisistrata o dell’ l'Amore”. ?Evento totalmente gratuito facente parte del progetto “Pleiadi. La settima stella” vincitore - facebook.com Vai su Facebook

A Borgo Nocille “Lisistrata e le altre” spettacolo tra musica e poesia contro la violenza sulle donne; Reggio Calabria, “Lisistrata e le altre”: a Borgo Nocille poesia e musica contro la violenza.

Reggio Calabria, “Lisistrata e le altre”: a Borgo Nocille poesia e musica contro la violenza - Il 20 settembre 2025, a partire dalle ore 20, Borgo Nocille, piccola frazione sulle colline pellaresi sospesa nel tempo tra i suoi uliveti, agrumeti, mandorli e vigneti, farà da cornice a “Lisistrata ... Lo riporta strettoweb.com