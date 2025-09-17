Liquidata Maria De Filippi estrema con la ex prof storica di Amici

Manca ormai pochissimo all’avvio della nuova edizione di Amici, ma i riflettori restano ancora puntati sui protagonisti della scorsa stagione. Lo scorso maggio, infatti, il programma aveva incoronato Daniele Doria come vincitore assoluto, mentre il trionfo nella categoria canto era andato a Trigno. Un percorso sorprendente il suo, visto che nelle prime settimane né il pubblico né i professori sembravano particolarmente convinti delle sue potenzialità. Col tempo, però, l’etichetta di “cattivo ragazzo” ha lasciato spazio a un’immagine diversa, complice anche la storia d’amore con Chiara Bacci che ha messo in luce il lato più sensibile dell’artista e ha contribuito a rendere ancora più popolari le sue canzoni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it