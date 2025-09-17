Liquidata Maria De Filippi estrema con la ex prof storica di Amici
Manca ormai pochissimo all’avvio della nuova edizione di Amici, ma i riflettori restano ancora puntati sui protagonisti della scorsa stagione. Lo scorso maggio, infatti, il programma aveva incoronato Daniele Doria come vincitore assoluto, mentre il trionfo nella categoria canto era andato a Trigno. Un percorso sorprendente il suo, visto che nelle prime settimane né il pubblico né i professori sembravano particolarmente convinti delle sue potenzialità. Col tempo, però, l’etichetta di “cattivo ragazzo” ha lasciato spazio a un’immagine diversa, complice anche la storia d’amore con Chiara Bacci che ha messo in luce il lato più sensibile dell’artista e ha contribuito a rendere ancora più popolari le sue canzoni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: liquidata - maria
La sezione fallimentare del Tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale dell’ACR Messina. La curatrice fallimentare nominata Maria Di Renzo dovrà provare a garantire la prosecuzione dell’attività sportiva, con una procedura a evidenza pubblica da orga - facebook.com Vai su Facebook
Salta l'appuntamento in tv con Uomini e Donne oggi venerdì 25 aprile: scopri quando torna il programma e le scottanti anticipazioni; S.a.s. - Cassazione Civile: il socio accomandante può chiedere il risarcimento danni per perdita di utili conseguente ad illecito del terzo; Amici 24, Maria De Filippi ha liquidato una storica ex prof? La proposta rifiutata/ Perché c'entra Trigno.
Amici 24, Maria De Filippi ha liquidato una storica ex prof? La proposta rifiutata/ Perché c’entra Trigno - Fioretta Mari svela di aver fatto una richiesta particolare a Maria De Filippi: cos'è successo ad Amici 24 ... Lo riporta ilsussidiario.net
La proposta su Trigno che Maria De Filippi non ha accettato - La proposta su Trigno che Maria De Filippi non ha accolto. Segnala ilvicolodellenews.it