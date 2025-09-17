L' Ipab diventa sede del Tribunale per i minorenni | sottoscritto contratto di acquisto
Al termine di una complessa procedura avviata dall'assessorato regionale delle Politiche sociali, l'Ipab di via Cifali diventerà la nuova sede del Tribunale per i minorenni di Catnia. È stato firmato, questo pomeriggio, il contratto di acquisto dell'immobile da parte dell'Agenzia del demanio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
