Lions Gotico raccolgono 2mila euro per Luna Stellata e Stella del Mattino
Imprenditori, imprenditrici, esponenti di associazioni di categoria si sono ritrovati l'altra sera ad una cena benefica organizzata dal Lions Club Piacenza Gotico sotto il cielo stellato della Magnana, alle porte di Piacenza, per dare una mano a chi cerca di risollevarsi da forti difficoltà, in.
