L' invito su Instagram il lavoro ben pagato | la nuova truffa che ha rovinato la vita di Anna

Cercava un lavoro che le permettesse di integrare il suo stipendio part time e ha risposto a un annuncio. Le sembrava di non aver nulla da perdere e piuttosto che restare con le mani in mano ha pensato di accettare quell'offerta che proponeva "un semplice impiego online". In realtà per una 30enne. 🔗 Leggi su Today.it