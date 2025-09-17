L'Inter si rialza e batte l'Ajax alla prima in Champions | Thuram decisivo con una doppietta
L'Inter rialza la testa e torna a brillare sul palcoscenico più prestigioso del calcio europeo. I nerazzurri non sbagliano la prima in Champions nella fase campionato battendo 2-0 l'Ajax ad Amsterdam. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: inter - rialza
Lookman, l’Inter rialza di tre milioni e aggiunge bonus ‘facili’ – SM
Rialzare la testa è il primo atto di chi sceglie di non arrendersi. Avanti INTER! ? ? Matchday Champions League, 1ª giornata ? Ajax-INTER Prime Video ? 21:00 - X Vai su X
Rialzare la testa è il primo atto di chi sceglie di non arrendersi. Avanti INTER! ? ? Matchday Champions League, 1ª giornata ? Ajax-INTER Prime Video ? 21:00 - facebook.com Vai su Facebook
L’Inter si rialza e batte l’Ajax alla prima in Champions: Thuram decisivo con una doppietta; Ajax-Inter 0-2, risultato finale della partita di Champions: Thuram fa doppietta, gli highlights; Champions: il Napoli travolge l’Ajax, l’Inter batte il Barca.
L’Inter si rialza e batte l’Ajax alla prima in Champions: Thuram decisivo con una doppietta - L’Inter rialza la testa e torna a brillare sul palcoscenico più prestigioso del calcio europeo. Lo riporta fanpage.it
Ajax-Inter 0-2, le pagelle: Thuram implacabile (8), Calhanoglu assistman (7), Sommer redivivo (7) - L'Inter di Cristian Chivu, dopo i ko con Udinese e Juventus, rialza la testa in Champions League, espugnando la Johan Cruijff Arena con un perentorio 2- Riporta leggo.it