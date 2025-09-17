L' Inter passa 2-0 in casa Ajax doppietta di Thuram

Doppio assist da calcio d'angolo di Hakan Calhanoglu AMSTERDAM (OLANDA) - L'Inter non sbaglia alla prima stagionale in Champions League. All'esordio nella League Phase la squadra di Chivu passa per 2-0 alla Johann Cruijff Arena contro l'Ajax. Decide una doppietta di Marcus Thuram (42' e 47'), al qui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

