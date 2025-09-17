L' Inter passa 2-0 in casa Ajax doppietta di Thuram
Doppio assist da calcio d'angolo di Hakan Calhanoglu AMSTERDAM (OLANDA) - L'Inter non sbaglia alla prima stagionale in Champions League. All'esordio nella League Phase la squadra di Chivu passa per 2-0 alla Johann Cruijff Arena contro l'Ajax. Decide una doppietta di Marcus Thuram (42' e 47'), al qui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: inter - passa
Lautaro Martinez sfida il River Plate: l’incasso se l’Inter passa! – TS
Hojlund Inter, la dirigenza nerazzurra prepara l’assalto al danese: tutto passa da Taremi
Il Borussia Dortmund batte l'Ulsan e passa agli ottavi: decisivo Svensson. Ora può trovare l'Inter
#Inter , la svolta passa anche da #Chivu : #Sucic , #Esposito , #Bonny e non solo, dove sono i nuovi? https://calciomercato.com/liste/inter-la-svolta-necessaria-passa-anche-dalle-scelte-di-chivu-da-sucic-e-luis-henrique-passando-per-esposito-e-bonny-i-nuovi - X Vai su X
L'Inter passa 2-0 in casa Ajax, doppietta di Thuram; Ancora Thuram! In Olanda l'Inter va sul 2-0 - L'Atalanta affonda a Parigi; Inter-River Plate 2-0, gol di Pio Esposito e Bastoni: ora ottavi col Fluminense.
L’Inter passa 2-0 in casa Ajax, doppietta di Thuram - All'esordio nella League Phase la squadra di Chivu passa pe ... Segnala italpress.com
Ajax-Inter 0-2, le pagelle: Thuram (8) zittisce le critiche, Pio Esposito (7,5) che debutto, Calhanoglu (7) fa girare la squadra - I nerazzurri rischiano qualcosa nel primo tempo e vengono salvati da ... corriereadriatico.it scrive