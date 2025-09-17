L’Inter anticrisi con l’Ajax Chivu è dubbio Lautaro In porta resta Sommer

di Alessandro Luigi Maggi "Valuteremo". Nella notte in cui smorzare i venti di crisi è la parola d’ordine, l’ Inter dovrebbe ritrovarsi un problema ulteriore. Si deciderà solo in giornata la presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez (parola di Chivu), faro spento da quel tacco che diede il là alla goleada con il Torino è vero, tuttavia necessario ad una squadra che alle vecchie gerarchie non vorrebbe proprio rinunciare. Dalla "comfort zone" Christian Chivu pareva voler uscire a tutti i costi per imporre il suo credo, ed evitare di ritrovarsi già traballante a metà settembre per quella che di partenza era una missione molto pericolosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

