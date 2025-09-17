L’innovazione amica delle persone convegno con Ascani

Lopinionista.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Giovedì 18 settembre, alle ore 10, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “L’innovazione amica delle persone”. Lo fa sapere, tramite una breve nota, l’ufficio stampa di Montecitorio. Sono previsti nell’occasione i saluti della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

