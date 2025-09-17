Link University a Macerata quanto costa la retta Via alle iscrizioni
Macerata, 17 settembre 2025 – Muove i primi passi a Macerata il nuovo corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria della Link University, l’ateneo privato con sede a Villa Cola e al centro di numerose critiche da parte di esponenti politici d’opposizione e dello stesso personale dell’università pubblica, tra rettori e professori delle Marche. L’edificio, in viale Martiri della Libertà, si avvia alla fine della ristrutturazione interna e sarà aperto dalle prossime settimane, pronto ad accogliere le lezione frontali di studenti e studentesse. Lunedì scorso la sede è stata aperta ufficialmente, ma il punto d’inizio effettivo sarà il test d’ammissione in programma il 3 ottobre: sessanta sono i posti disponibili per il primo anno di corso (55 posti per i candidati di paesi UE e non UE stabilmente residenti in Italia, cinque per i candidati dei paesi non UE residenti all’estero, come si legge dal sito internet della Link), coperti proprio grazie all’esito dell’esame iniziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
