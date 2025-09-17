L' inflazione ' galoppa' in città | quanto è più cara la vita dei ravennati e quali prodotti sono sempre più costosi

Ravennatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna è una città cara e il costo della vita non accenna a fermarsi. Anzi, a quanto pare, continua a salire. Questo è quanto viene delineato attraverso l'analisi dell’Osservatorio Prezzi al consumo del Comune, nuovo organismo voluto dal sindaco Alessandro Barattoni che si è riunito mercoledì. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inflazione - galoppa

L'inflazione galoppa a Verona: il "carrello della spesa" è sempre più caro

Arezzo nella top ten delle città più care d'Italia: galoppa l'inflazione

Cerca Video su questo argomento: Inflazione Galoppa Citt224 232