L’inflazione è in calo ma i prezzi corrono per gli alimentari

Ecodibergamo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I DATI. L’inflazione rallenta il passo in agosto, ma nonostante un raffreddamento dei prezzi energetici, il costo dei generi alimentari, verdura e carne in primis, continua a salire e il carrello della spesa degli italiani si fa sempre più oneroso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

