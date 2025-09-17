Linea Mercato San Severino – Salerno in tilt | treno fermo e disagi nell’ora di punta

Zon.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata complicata per i pendolari lungo la linea ferroviaria Mercato San SeverinoSalerno. Il treno in partenza alle 8:33 è rimasto fermo a causa di un guasto tecnico che ha interessato il sistema di segnalazione dei passaggi a livello, impedendo la regolare circolazione. Il problema ha provocato ritardi significativi e disagi per i numerosi passeggeri presenti a bordo, molti dei quali diretti a scuole e luoghi di lavoro. L’episodio riporta l’attenzione sulla qualità del servizio e sulla necessità di interventi strutturali in grado di garantire maggiore affidabilità in una fascia oraria particolarmente delicata per studenti e lavoratori. 🔗 Leggi su Zon.it

In questa notizia si parla di: linea - mercato

Da sabato stop alla metro di Salerno e alla linea circum per lavori, i servizi alternativi; Stop linea storica tra Nocera Inferiore e Salerno, sarà mobilitazione; Elettrificazione da Salerno ad Avellino pronta nel 2025 per i primi treni. Per ora Sannio fuori.

linea mercato san severinoStamattina cancellato il treno regionale Mercato San Severino a Salerno: disagi per i pendolari - Il treno regionale delle ore 8:22, in partenza da Mercato San Severino e diretto a Salerno, è ... Come scrive zon.it

Salerno, completata l'elettrificazione della tratta che parte dal capoluogo ed arriva a Codola passando per Mercato San Severino - Per l’alimentazione dei tratti di linea è stato necessario potenziare gli impianti di Salerno e realizzare nuovi impianti di trasformazione elettrica nelle stazioni di Mercato San Severino e Codola. Riporta ilmattino.it

