Linea Mercato San Severino – Salerno in tilt | treno fermo e disagi nell’ora di punta

Mattinata complicata per i pendolari lungo la linea ferroviaria Mercato San Severino– Salerno. Il treno in partenza alle 8:33 è rimasto fermo a causa di un guasto tecnico che ha interessato il sistema di segnalazione dei passaggi a livello, impedendo la regolare circolazione. Il problema ha provocato ritardi significativi e disagi per i numerosi passeggeri presenti a bordo, molti dei quali diretti a scuole e luoghi di lavoro. L’episodio riporta l’attenzione sulla qualità del servizio e sulla necessità di interventi strutturali in grado di garantire maggiore affidabilità in una fascia oraria particolarmente delicata per studenti e lavoratori. 🔗 Leggi su Zon.it

