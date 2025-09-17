L' incontro con Buffon e i tifosi che lo invocano Torriani è pronto a parare per il Milan?

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I milanisti, visto l'infortunio di Maignan, hanno chiesto di vedere come titolare Lorenzo, portiere del 2005 ottimo in estate. Intanto lui prende la patente e il club dice no alla Nazionale, che lo voleva per il Mondiale Under 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l incontro con buffon e i tifosi che lo invocano torriani 232 pronto a parare per il milan

© Gazzetta.it - L'incontro con Buffon e i tifosi che lo invocano. Torriani è pronto a parare per il Milan?

In questa notizia si parla di: incontro - buffon

Gattuso alla Continassa, Bonucci e Buffon ritrovano la Juve: l’incontro con la squadra, Chiellini e Tudor… Tutti i retroscena nella GALLERY

Portiere 13enne picchiato dal papà di un avversario, niente incontro con Gigio Donnarumma e Gigi Buffon: il dietrofront della Figc

L'incontro con Buffon e i tifosi che lo invocano. Torriani è pronto a parare per il Milan?; Buffon torna alla Juve: le reazioni dei tifosi e le ragioni del ritorno; Perché il portiere può diventare un problema per la Juventus.

Cerca Video su questo argomento: Incontro Buffon Tifosi Invocano