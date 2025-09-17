Il Salone Nautico Internazionale di Genova si conferma come un punto di riferimento globale per la nautica e un motore per lo sviluppo economico e culturale della città. L’evento non rappresenta solo una vetrina di prodotti e innovazioni, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra Genova e il mare, con ricadute significative sul territorio e sul turismo. Un cuore identitario per Genova e la Liguria. Il Salone è stato definito “cuore identitario della città e della Liguria”, un brand internazionale che racconta la passione per il mare e l’eccellenza italiana. La crescita è evidente non solo nei numeri, ma anche nella percezione di istituzioni, operatori e visitatori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’impatto economica del Salone Nautico su Genova e la Liguria