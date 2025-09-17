Limite agli affitti brevi proprietari immobiliari contro Lepore | Ci penalizza
Le associazioni di categoria del settore degli affitti bocciano la proposta del sindaco Matteo Lepore di limitare le locazioni brevi. L’idea, annunciata sabato sera durante l’incontro con i responsabili dei giornali locali durante la Festa dell’Unità, è quella di dotare il piano urbanistico di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Bologna cerca di frenare gli affitti brevi - Gli appartamenti devono avere una dimensione superiore ai 50 mq – Stop in centro e zona Saragozza Arriva a Bologna la stretta sugli affitti brevi un toccasana per i redditi dei proprietari immobiliari