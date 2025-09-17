Liliana Resinovich disposti accertamenti non ripetibili sul cellulare che il marito regalò a una persona

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Trieste ha disposto accertamenti tecnici non ripetibili sul cellulare che il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, regalò a una persona. Il 29 settembre prossimo verrà affidato l’incarico al consulente: la conferma a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: liliana - resinovich

Liliana Resinovich, spunta la lettera all'amante scritta prima di morire: «Quando non ci sarò più, cercami». Claudio Sterpin: «Aveva annusato il pericolo»

“Quando non ci sarò più…”. Liliana Resinovich, l’ultima lettera all’amante prima della scomparsa

«Quando non ci sarò più, tu cercami», la lettera di Liliana Resinovich dieci giorni prima della scomparsa. L’amante Sterpin: «Temeva qualcosa»

Liliana Resinovich, disposti accertamenti non ripetibili sul cellulare che il marito regalò a una persona; Caso Liliana Resinovich, al via i nuovi esami sui reperti. Ma la scheda con i video di Visintin è stata formattata; Liliana Resinovich, Roberta Bruzzone sui video della GoPro cancellati da Sebastiano Visintin.

liliana resinovich disposti accertamentiLiliana Resinovich, disposti accertamenti non ripetibili sul cellulare che il marito regalò a una persona - La Procura di Trieste ha disposto accertamenti tecnici non ripetibili sul cellulare che il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, regalò a ... fanpage.it scrive

liliana resinovich disposti accertamentiLiliana Resinovich, nuove analisi sui reperti: cosa spunta fuori. La rabbia del fratello - A quasi quattro anni dalla sua scomparsa e dal ritrovamento del suo corpo, le indagini si ... Da thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Liliana Resinovich Disposti Accertamenti