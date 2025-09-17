Liliana Resinovich disposti accertamenti non ripetibili sul cellulare che il marito regalò a una persona
La Procura di Trieste ha disposto accertamenti tecnici non ripetibili sul cellulare che il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, regalò a una persona. Il 29 settembre prossimo verrà affidato l’incarico al consulente: la conferma a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: liliana - resinovich
Liliana Resinovich, spunta la lettera all'amante scritta prima di morire: «Quando non ci sarò più, cercami». Claudio Sterpin: «Aveva annusato il pericolo»
“Quando non ci sarò più…”. Liliana Resinovich, l’ultima lettera all’amante prima della scomparsa
«Quando non ci sarò più, tu cercami», la lettera di Liliana Resinovich dieci giorni prima della scomparsa. L’amante Sterpin: «Temeva qualcosa»
Resinovich, l'alibi traballante del marito e il mistero dei coltelli regalati (e poi ripresi) all'amica. «In pescheria con Liliana la sera prima della scomparsa» - facebook.com Vai su Facebook
Liliana Resinovich: I video della GoPro erano l’alibi del marito Sebastiano, perché ha cancellato la scheda proprio il giorno che il gip di #Trieste decise nuove indagini? “E’ stata una combinazione”, spiega lui a “Chi l’ha visto?”. #chilhavisto?https://bit.ly/3QHX - X Vai su X
Liliana Resinovich, disposti accertamenti non ripetibili sul cellulare che il marito regalò a una persona; Caso Liliana Resinovich, al via i nuovi esami sui reperti. Ma la scheda con i video di Visintin è stata formattata; Liliana Resinovich, Roberta Bruzzone sui video della GoPro cancellati da Sebastiano Visintin.
Liliana Resinovich, disposti accertamenti non ripetibili sul cellulare che il marito regalò a una persona - La Procura di Trieste ha disposto accertamenti tecnici non ripetibili sul cellulare che il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, regalò a ... fanpage.it scrive
Liliana Resinovich, nuove analisi sui reperti: cosa spunta fuori. La rabbia del fratello - A quasi quattro anni dalla sua scomparsa e dal ritrovamento del suo corpo, le indagini si ... Da thesocialpost.it