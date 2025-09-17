L' Idf è l’esercito più pulito al mondo il Politecnico di Torino caccia un professore israeliano

Affaritaliani.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Politecnico di Torino "condanna e si dissocia totalmente e fortemente da quanto espresso dal dottor Zorea Pini, nell'ambito della lezione da lui tenuta nell'insegnamento "Principles of digital image processing and technologies". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

"L'Idf è l'esercito più pulito al mondo", il Politecnico di Torino caccia un professore israeliano

«L’Idf è l’esercito più pulito al mondo». Il Politecnico di Torino interrompe ogni rapporto con il prof israeliano: «Inaccettabile esternazione»

