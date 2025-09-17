L' Idf è l’esercito più pulito al mondo il Politecnico di Torino caccia un professore israeliano
Il Politecnico di Torino "condanna e si dissocia totalmente e fortemente da quanto espresso dal dottor Zorea Pini, nell'ambito della lezione da lui tenuta nell'insegnamento "Principles of digital image processing and technologies". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Contestato dagli studenti Pro Pal durante la lezione di dottorato, il docente Pini Zorea difende l'esercito del suo paese. Il rettore Corgnati: "Collaborazione subito interrotta"