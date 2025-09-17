Licei sportivi | 45 milioni per nuove attrezzature
Pubblicato l’avviso pubblico da 45 milioni di euro rivolto ai licei sportivi per l’acquisto di attrezzature didattiche e sportive. Le scuole selezionate potranno investire nelle nuove dotazioni fino alla fine dell’anno scolastico 20252026. L’iniziativa, finanziata dal Programma Nazionale Scuola 2021-2027 (FESR), rientra in un piano più ampio da 921 milioni di euro per migliorare le . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: licei - sportivi
Avviso pubblico da 45 milioni per la dotazione di attrezzature sportive nei Licei, Valditara: “Lo sport è una palestra di vita” - 1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato oggi, in attuazione del decreto ministeriale del 27 maggio 2025, l’avviso pubblico da 45 milioni di euro per la dotazione di attrezzature ... msn.com scrive
45 milioni per attrezzature nei Licei scientifici a indirizzo sportivo: domande entro il 10 ottobre. Valditara: “Sport palestra di vita” - È stato pubblicato l’Avviso pubblico da 45 milioni di euro destinato ai Licei scientifici a indirizzo sportivo, per finanziare l’acquisto ... Come scrive orizzontescuola.it