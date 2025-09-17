Licata incidente al bivio Bellia | tre feriti dopo un frontale sulla statale 115

Un incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la statale 115, nei pressi del bivio Bellia a Licata. Una Fiat Panda e una Citroen si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire. Il bilancio è di tre persone ferite: due viaggiavano a bordo della Panda, la terza era sull’altra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it