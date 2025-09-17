Libri teatro dialoghi e premi culturali | Naxoslegge festeggia 15 anni di narrazioni così appuntamenti e location

Messinatoday.it | 17 set 2025

Quindici anni di storie, idee e incontri. Dal 20 settembre al 1° ottobre Giardini Naxos, insieme a Messina, Catania e Letojanni, ospiteranno la XV edizione di Naxoslegge, il Festival delle narrazioni, della lettura e del libro, che, quest’anno, sceglie come titolo e filo conduttore il tema. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

