Libri Cecilia Sala presenta ‘I figli dell’odio’ al Forte di Belvedere

Firenze, 17 settembre 2025 - Venerdì 19 settembre prossimo, alle 19.30, la giornalista Cecilia Sala sarà al Forte di Belvedere per la presentazione del suo ultimo libro ‘I figli dell’odio’ (Mondadori). L’appuntamento rientra nella rassegna “L’attualità del bello” che fa parte della programmazione estiva di Belvedere Firenze, lo spazio culturale affacciato sulle terrazze panoramiche e sul giardino, che ogni settimana propone incontri, concerti e momenti di approfondimento a cura della Fondazione Mus.e. Con Sala saranno presenti la sindaca Sara Funaro e il direttore di Rtv38 Nicola Vasai. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

