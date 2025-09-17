Libri Cecilia Sala presenta ‘I figli dell’odio’ al Forte di Belvedere
Firenze, 17 settembre 2025 - Venerdì 19 settembre prossimo, alle 19.30, la giornalista Cecilia Sala sarà al Forte di Belvedere per la presentazione del suo ultimo libro ‘I figli dell’odio’ (Mondadori). L’appuntamento rientra nella rassegna “L’attualità del bello” che fa parte della programmazione estiva di Belvedere Firenze, lo spazio culturale affacciato sulle terrazze panoramiche e sul giardino, che ogni settimana propone incontri, concerti e momenti di approfondimento a cura della Fondazione Mus.e. Con Sala saranno presenti la sindaca Sara Funaro e il direttore di Rtv38 Nicola Vasai. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: libri - cecilia
Le parole che condivido sono quelle di Cecilia Strada . Consiglio anche due libri importanti, belli e dolorosi, in una giornata tanto triste che deve essere la giornata nella quale imporsi lo sforzo del ricordo, della Memoria, della riflessione. Quelli scritti da Gad L - facebook.com Vai su Facebook
I figli dell'odio, il nuovo libro di Cecilia Sala pubblicato da Mondadori, è al quinto posto dei libri più venduti della settimana (dall'1 al 7 settembre); al primo, invece, se prendiamo in considerazione solo i saggi. Fonte: TuttoLibri, La Stampa. - X Vai su X
Libri, Cecilia Sala presenta ‘I figli dell’odio’ al Forte di Belvedere; “I figli dell’odio”, il nuovo libro di Cecilia Sala sul Medio Oriente. Dal carcere di Evin alle strade di Gaza e Israele; I figli dell’odio di Cecilia Sala: la recensione di Aldo Cazzullo.
“I figli dell’odio”, il nuovo libro di Cecilia Sala sul Medio Oriente. Dal carcere di Evin alle strade di Gaza e Israele - palestinese, la reporter intreccia storie di giovani, famiglie e testimoni, restituendo un ritratto umano di una regione segnata dall ... Segnala ilfattoquotidiano.it
“I figli dell’odio” di Cecilia Sala: la recensione di Aldo Cazzullo - Grazie Cecilia per averlo vissuto sulla tua pelle, e per averci raccontato quanto dolore devono sopportare le donne iraniane ... iodonna.it scrive