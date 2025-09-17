Liberi sulla Carta | Roma abbraccia la fiera dell’editoria indipendente
Tre giorni di storie, musica e resistenza culturale hanno trasformato Borghetto San Carlo in un’oasi di incontri e dialoghi tra autori, editori e lettori. Dal 12 al 14 settembre, la prima edizione romana di Liberi sulla Carta ha animato il Borghetto San Carlo con 25 appuntamenti e oltre 50 protagonisti tra scrittori, giornalisti, artisti e operatori culturali. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, riempiendo i casali e i prati di questo luogo simbolico della campagna romana, trasformato in un laboratorio di comunità e cultura condivisa. LEGGI ANCHE – Da Eco a Murgia: i volti della letteratura italiana in mostra a ‘Liberi sulla Carta’ «La rinascita di Liberi sulla Carta è stata una festa, con una partecipazione altissima, anche emotiva, a ogni appuntamento – racconta il direttore artistico Fabrizio Moscato – sebbene ci trovassimo in una nuova location e dopo due anni di attesa. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: liberi - carta
Liberi sulla Carta dal 12 al 14 settembre a Roma con Anna Foglietta, Giuliana Sgrena, Maria Grazia Calandrone
Liberi sulla Carta: Giuliana Sgrena presenta “Me la sono andata a cercare” https://lanternaweb.it/liberi-sulla-carta-giuliana-sgrena-presenta-me-la-sono-andata-a-cercare/… via @Lanterna - X Vai su X
Le foto della presentazione di ieri di ROMA DE PROFUNDIS. Fino alle 23:00 siamo presso il Borghetto S. Carlo - La Giustiniana (Roma). #terramia #LSC2025 #RomaDeProfundis #gialli #horror #misteri #LeggereTiSalva #NeroPressEdizioni Liberi sulla carta - facebook.com Vai su Facebook
Liberi sulla Carta: Roma abbraccia la fiera dell’editoria indipendente.
Liberi sulla Carta: Roma abbraccia la fiera dell’editoria indipendente - Autori, lettori e artisti insieme per riscrivere il senso di resistenza culturale nel cuore della campagna romana ... Scrive funweek.it
Liberi sulla Carta, la fiera dell'editoria indipendente arriva a Roma libera e gratuita - Liberi sulla Carta, la fiera dell'editoria indipendente, torna a Roma dal 12 al 14 settembre, dopo due anni di stop e dopo quindici edizioni portate avanti nella provincia di Rieti: ad o ... Riporta finanza.repubblica.it