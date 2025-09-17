Liberato in Germania principale sospettato del caso Maddie
Il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann in Portogallo nel 2007, Christian Brückner, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. Il procuratore tedesco Christian Wolters, che non è stato in grado di impedire il rilascio a causa dell’insufficienza di prove in questa fase per garantire un’incriminazione,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: liberato - germania
Caso Maddie McCann, liberato in Germania il principale sospettato
Lara Neumeier ha ripetuto 'End of Silence', l'8b+ di 11 tiri liberato da Thomas Huber nel 1994 sul Feuerhörndl in Germania: https://tinyurl.com/cz4cbxsa - facebook.com Vai su Facebook
Chissà se c’è un giudice a Berlino. Se c’è, mi domando che tipo sarà. Avrà la faccia e le idee di Elisabetta Meyer, la toga che ha liberato il maliano che poi ha stuprato una ragazza in attesa del treno a San Zenone al Lambro? di @belpietrotweet - X Vai su X
Liberato in Germania il principale sospettato del caso Maddie; Maddie, liberato in Germania il principale sospettato per la scomparsa della bimba; Liberato in Germania principale sospettato del caso Maddie.
Liberato in Germania principale sospettato del caso Maddie - Il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann in Portogallo nel 2007, Christian Brückner, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena pe ... Riporta msn.com
Maddie McCann, Christian Brueckner esce dal carcere: libero il principale sospettato della scomparsa della bambina in Portogallo nel 2007 - Il 48enne, in carcere per stupro in Germania, è il principale sospettato per la scomparsa della bambina inglese ... Scrive msn.com