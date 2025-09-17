L' IA Act è legge Barachini | Reato di deepfake è una grande novità
AGI - "Il ddl sull'AI è legge. La straordinaria rivoluzione dell'intelligenza artificiale ha bisogno di argini per far correre il cambiamento in sicurezza e grazie al lavoro del governo adesso sono in vigore misure adeguate per proteggere i cittadini dai rischi connessi". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'Editoria, Alberto Barachini, commenta cosi' il via libera del Senato al disegno di legge del governo. "La legge italiana - riprende - ora si affianca a l'AI Act europeo, offrendo al nostro Paese elementi di salvaguardia innovativi a livello mondiale come il reato di deepfake che, a fronte degli ultimi gravi fatti di cronaca, si rivela piu' che mai necessario. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: legge - barachini
"La mamma del sole" di Andrea Vitali. É un libro carino, sicuramente leggero, quello di Vitali che ho letto quest'estate. È un romanzo in cui si intrecciano un po' di situazioni, il tutto ambientato nel 1933 in piena epoca fascista: e, così, scompare una donna anzi - facebook.com Vai su Facebook
Trump torna a minacciare: dazi al 35% alla Ue se non investe in Usa come promesso. E attacca l'India per il petrolio russo; Dazi USA, Trump sfida i giudici: così potrebbe forzare la mano e continuare la guerra commerciale; I dazi di Trump sono stati bocciati, la Corte Usa rimuove le imposte.
IA, via libera finale del Senato: è legge. Sicurezza, diritti, investimenti: ecco cosa cambia - L’uso nella sanità e nel lavoro solo con adeguata informazione. Da msn.com
Oggi il voto definitivo della legge sulla IA - Le misure per giustizia e professioni - Con il via libera del Senato l’Italia si doterà della prima legge in materia di intelligenza artificiale, adeguandosi all’Ai Act europeo. ntplusdiritto.ilsole24ore.com scrive