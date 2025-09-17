AGI - "Il ddl sull'AI è legge. La straordinaria rivoluzione dell'intelligenza artificiale ha bisogno di argini per far correre il cambiamento in sicurezza e grazie al lavoro del governo adesso sono in vigore misure adeguate per proteggere i cittadini dai rischi connessi". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'Editoria, Alberto Barachini, commenta cosi' il via libera del Senato al disegno di legge del governo. "La legge italiana - riprende - ora si affianca a l'AI Act europeo, offrendo al nostro Paese elementi di salvaguardia innovativi a livello mondiale come il reato di deepfake che, a fronte degli ultimi gravi fatti di cronaca, si rivela piu' che mai necessario. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'IA Act è legge. Barachini: "Reato di deepfake è una grande novità"