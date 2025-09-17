Lezioni gratuite sul bastone della salute alla Festa del volontariato di Noventa

17 set 2025

il 21 settembre 2025. In occasione della Festa del volontariato 2025 la scuola Drago Azzurro propone alle ore 10 e alle ore 17 un seminario gratuito dedicato al “DaoYin del bastone per la salute e la vitalità”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

