Lezioni di Mafie Nicola Gratteri parte dal potere della ‘Ndrangheta
Debutta questa sera, mercoledì 17 settembre, Lezioni di Mafie, nuovo programma di La7 dedicato all’approfondimento delle moderne modalità di sviluppo della criminalità organizzata, in onda alle 21:15. Saranno quattro puntate monotematiche condotte dal Procuratore del Tribunale di Napoli Nicola Gratteri, con la partecipazione di Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio. Anticipazioni del 17 settembre 2025. Al centro della prima puntata: il potere della ‘Ndrangheta. Un viaggio nei luoghi e nella storia di una delle mafie più ricche al mondo, per capire come funziona e perché un’organizzazione nata sulle montagne della Calabria sia oggi presente in tutti e cinque i continenti, capace di infiltrarsi nella finanza, nell’economia e nella politica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
