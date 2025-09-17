Debutta questa sera, mercoledì 17 settembre, Lezioni di Mafie, nuovo programma di La7 dedicato all’approfondimento delle moderne modalità di sviluppo della criminalità organizzata, in onda alle 21:15. Saranno quattro puntate monotematiche condotte dal Procuratore del Tribunale di Napoli Nicola Gratteri, con la partecipazione di Antonio Nicaso e Paolo Di Giannantonio. Anticipazioni del 17 settembre 2025. Al centro della prima puntata: il potere della ‘Ndrangheta. Un viaggio nei luoghi e nella storia di una delle mafie più ricche al mondo, per capire come funziona e perché un’organizzazione nata sulle montagne della Calabria sia oggi presente in tutti e cinque i continenti, capace di infiltrarsi nella finanza, nell’economia e nella politica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Lezioni di Mafie, Nicola Gratteri parte dal potere della ‘Ndrangheta