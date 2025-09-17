L’ex hammam diventerà Casa Lilt Un poliambulatorio entro il 2027
Nuova vita per l’ex Casa dell’Acqua di Crescenzago: l’immobile di via Civitavecchia 110 dismesso da 13 anni diventerà un poliambulatorio oncologico e centro di promozione della prevenzione. Lilt Milano, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, si è aggiudicata il diritto di superficie dell’immobile comunale per i prossimi 50 anni, con l’intento di trasformare i 1.350 metri quadri della struttura in un polo sanitario all’avanguardia, accessibile e sostenibile, capace di integrare diagnosi precoce, percorsi riabilitativi e cultura della salute. Il progetto, distribuito su tre piani, comprenderà accoglienza e accettazione, sale d’attesa, studi medici, centro anti-fumo, centro prelievi, sale per la diagnostica per immagini di primo e secondo livello e per le procedure endoscopiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: hammam - diventer
