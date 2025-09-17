L’ex convento di Clarisse diventato salotto gastronomico grazie a una giovane francese
Gastronomia, vini e cultura sotto le mura del Castello di La Spezia, una giovane imprenditrice trasforma l’ex convento in un polo d’incontro e convivialità. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: convento - clarisse
Massae Tenebris, festa in stile gotico vittoriano steampunk a Massa Marittima Sabato 6 e domenica 7 settembre, dalle ore 17, fino a tarda notte all’ex Convento delle Clarisse Un fine settimana da brividi a Massa Marittima: sabato 6 e domenica 7 settembre, da - facebook.com Vai su Facebook