L'ex capo ultrà Ferdico | Io e D’Alessandro schiavi della cocaina per averla rapinammo un uomo per 120mila euro
Marco Ferdico, ex capo della Curva Nord, finito in carcere nel maxi blitz della Dda di Milano e già condannato a 8 anni, ha rivelato ai pm di essere stato il "basista" di un'aggressione organizzata con D’Alessandro fuori da un ristorante a Ripalta Cremasca (Cremona), il 10 giugno di tre anni fa, ai danni di una "persona facoltosa" che conosceva: "Eravamo schiavi della cocaina, volevamo il bottino di 120mila euro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: capo - ultr
? : “ ?“ Stoccata da parte del Capo Ultras del Milan a @tancredipalmeri a SportitaliaMercato #sportitalia #ultras #milan #inter #champions - X Vai su X
L’ex capo ultrà Ferdico collabora e cita D’Alessandro in una rapina. «Aveva un debito pesante per droga» - Emerge da un verbale reso dal 40enne in riferimento a una rapina a mano armata per un bottino da circa 120mila euro, avvenuta nel 2022 in provincia di Cremona ... Secondo corrieredellacalabria.it
Ex ultrà interista collabora su rapina e aggressione - Marco Ferdico, già condannato a otto anni, ha deciso di collaborare con i magistrati, rivelando dettagli su un colpo avvenuto nel 2022 a Ripalta Cremasca e sul coinvolgimento di altri esponenti della ... Lo riporta msn.com