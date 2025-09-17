L'ex capo ultrà Ferdico | Io e D’Alessandro schiavi della cocaina per averla rapinammo un uomo per 120mila euro

Marco Ferdico, ex capo della Curva Nord, finito in carcere nel maxi blitz della Dda di Milano e già condannato a 8 anni, ha rivelato ai pm di essere stato il "basista" di un'aggressione organizzata con D’Alessandro fuori da un ristorante a Ripalta Cremasca (Cremona), il 10 giugno di tre anni fa, ai danni di una "persona facoltosa" che conosceva: "Eravamo schiavi della cocaina, volevamo il bottino di 120mila euro". 🔗 Leggi su Fanpage.it