L’ex campione di volley ospite domani sera del sodalizio Al Panathlon la carica di Sintini
Il Panathlon Club Forlì vivrà domani, alle 20.30 al Circolo Aurora (corso Garibaldi 80), una serata speciale in cui si parlerà sì di sport ma soprattutto del valore umano. L’ospite sarà, infatti, Giacomo ‘Jack’ Sintini, che molti ricordano per la sontuosa carriera pallavolistica, terminata nel 2015 dopo aver militato in molte squadre (Ravenna, Forlì, Treviso, Perugia, Lube, Lokomotiv-Belogor’e, Trentino). Probabilmente, in campo sportivo il suo momento più felice fu la nomina di Mvp nella finale scudetto del 2013, da lui vinta da palleggiatore con Trento. In totale Sintini ha conquistato 2 campionati, 1 Coppa Italia, 3 Supercoppe, 1 Mondiale per club e altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
