C’è subito in ex sulla strada della Dole per la prima giornata di campionato. Sabato sera, a Milano, i biancorossi ritroveranno Marco Bernardi, preparatore atletico del gruppo fino a due anni fa e per il secondo anno nello staff dell’ Urania. Bernardi è ‘strenght and conditioning coach’ della Wegreenit e ritrova con piacere alcuni vecchi compagni di viaggio. "Tomassini, Simioni, ma anche tutte le persone che lavorano attorno a partire da Paolo Carasso e Davide Turci – dichiara l’ex di turno – Li saluterò con piacere. Aspettavo la partita con Rimini, un anno fa è arrivata alla quarta giornata, questa volta subito all’esordio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'ex Bernardi sulla strada della Rinascita: "Rimini forte, l'Urania vuole crescere ancora"