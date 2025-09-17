L’ex asso di Leeds Joe Rothwell potrebbe rimpiangere la mossa dei Rangers

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Joe Rothwell è stato uno dei giocatori tranquillamente influenti di Leeds United durante la loro campagna vincente della promozione la scorsa stagione. Ha giocato un ruolo significativo nel garantire il loro ritorno in Premier League, ma non ha avuto modo di sperimentare i frutti di quel successo in prima persona. Joe Rothwell impressionato da Leeds. Rothwell è stato portato a Leeds con un accordo di prestito la scorsa stagione e inizialmente non è stato considerato una figura centrale nella loro spinta della promozione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com