Lewis Hamilton torna a parlare di Gaza | Siamo impotenti ma non possiamo fare finta di niente

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota della Ferrari ancora una volta è tornato a parlare pubblicamente della questione Gaza. Lewis Hamilton ha invitato i suoi follower a sostenere tre associazioni: "Non possiamo guardare e lasciare che continui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lewis Hamilton torna a parlare di Gaza: Siamo impotenti, ma non possiamo fare finta di niente

