L’evoluzione tattica della Fiorentina tra passato e presente
La Fiorentina è da sempre una squadra capace di sorprendere per il suo stile di gioco e le scelte tattiche innovative. Nel corso degli anni, il club viola ha vissuto numerose trasformazioni, adattandosi ai cambiamenti del calcio moderno e alle esigenze di una Serie A sempre più competitiva. Analizziamo come il modulo e la filosofia tattica abbiano influenzato il percorso della squadra. Cambiamenti e adattamenti nei moduli della Fiorentina. Negli ultimi decenni, la Fiorentina ha alternato diversi moduli, passando dal classico 4-3-3 a soluzioni più flessibili come il 4-2-3-1. Questi cambiamenti non sono mai stati casuali, ma frutto di un’attenta analisi delle caratteristiche della rosa e delle tendenze del calcio europeo. 🔗 Leggi su Tpi.it
