L' evoluzione delle stelle | prof palermitano nel gruppo di autori dello studio sulla Via Lattea

Palermotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professore Marco Miceli, associato del dipartimento di Fisica e Chimica “E. Segrè” dell’Università degli Studi di Palermo, è tra i componenti del team di ricercatori che ha approfondito lo studio di una regione periferica della Via Lattea dimostrando che anche zone apparentemente "tranquille". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: evoluzione - stelle

Astronomia, nuova scoperta dell’Inaf sull’evoluzione delle stelle

L'evoluzione delle stelle: prof palermitano nel gruppo di autori dello studio sulla Via Lattea.

Cerca Video su questo argomento: Evoluzione Stelle Prof Palermitano