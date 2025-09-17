L' evoluzione delle stelle | prof palermitano nel gruppo di autori dello studio sulla Via Lattea
Il professore Marco Miceli, associato del dipartimento di Fisica e Chimica “E. Segrè” dell’Università degli Studi di Palermo, è tra i componenti del team di ricercatori che ha approfondito lo studio di una regione periferica della Via Lattea dimostrando che anche zone apparentemente "tranquille". 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: evoluzione - stelle
Astronomia, nuova scoperta dell’Inaf sull’evoluzione delle stelle
Tv Blog ha intervistato Fabio Canino, uno dei volti più amati del programma Ballando con le stelle. Canino ha voluto dire la sua sull'evoluzione della TV: "La televisione è cambiata tanto e ha perso anche il coraggio. Prima c’erano canali – Rai Uno e Canale 5 - facebook.com Vai su Facebook
Questa regione è uno dei posti migliori per esplorare le proprietà delle giovani stelle calde e la loro evoluzione. #WebbSeesFarther @esa - X Vai su X
L'evoluzione delle stelle: prof palermitano nel gruppo di autori dello studio sulla Via Lattea.