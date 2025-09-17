L’Europa libera e forte parla da Ventotene La ricetta di Pina Picierno

Da Ventotene all’Europa. Ma un’Unione finalmente capace di difendere se stessa e i propri valori. Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, racconta a Formiche.net la prima Conferenza per la libertà e la democrazia tenuta sull’isola che fu culla del Manifesto federalista. Un incontro che ha messo insieme voci e storie di dissidenti, da Naval’nja a Tsikhanouskaya, con l’obiettivo di trasformare la memoria in impegno e di costruire un network internazionale contro le autocrazie. Perché, spiega Picierno sulle nostre colonne, il tempo delle illusioni burocratiche è finito: la storia chiede all’Europa di agire. 🔗 Leggi su Formiche.net

