Letture illustrazione e spettacoli Ecco il festival Le storie piccole
Letture animate e condivise, laboratorio di illustrazione, presentazione di libri e storie a teatro: sabato e domenica San Ginesio si colora con la prima edizione del festival "Le storie piccole", nuovo progetto ideato e realizzato dall’associazione Tra le Righe odv con il patrocinio del Comune. Due giorni pieni di appuntamenti. Si inizia sabato dalle 16 nella nuova sede della biblioteca lungo corso Gentili, tra Spazio Famiglie, Juke Books con LiberBici e il laboratorio sensoriale per età 4-10 anni "Quando non ero nato" (a cura di Vera Vaiano); alle 17.30 laboratorio 3-7 anni "Il ladro di foglie" con Paola Nardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
