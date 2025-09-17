Lettera anonima minatoria al capo di gabinetto di Grottaminarda

Grottaminarda (Avellino), 17 settembre 2025 – Francesco Maria Miccichè, capo di gabinetto del sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha reso noto di aver ricevuto una lettera anonima contenente espressioni denigratorie, calunniose e minatorie nei suoi confronti e verso la sua famiglia.«Mi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it