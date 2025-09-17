L’estate nei tuoi occhi – stagione 3 | la spiegazione del finale di serie e come si confronto con i libri

Il finale della serie L’estate nei tuoi occhi ( The Summer I Turned Pretty) è stato ricco di emozioni, risolvendo una volta per tutte la questione su quale dei fratelli Fisher Belly fosse destinata a stare insieme. Dopo il finale sospeso del penultimo episodio della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi ( The Summer I Turned Pretty), in cui Conrad (Christopher Briney) ha prenotato un biglietto last minute per Parigi per il 22° compleanno di Belly (Lola Tung), il finale della serie doveva dare il massimo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it