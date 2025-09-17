Mentre i fan si scatenano sui social media per commentare il finale della terza stagione, la scrittrice Jenny Han ha parlato del possibile futuro dello show. Con l'arrivo in streaming del finale della terza stagione, L'estate nei tuoi occhi è schizzata in trend sui social media. Mentre i fan commentano la conclusione del triangolo sentimentale tra Belly, Jeremiah e Conrad, in molti si chiedono se ci sarà un seguito visto l'incredibile successo ottenuto. L'idea di proseguire dovrebbe solleticare Prime Video, visti i record ottenuti dalla serie. Come rivela Deadline, l'episodio di apertura della terza stagione ha attirato 25 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi sette giorni, con gli ascolti per la terza e ultima stagione in aumento del 40% nella prima settimana rispetto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'estate nei tuoi occhi avrà una quarta stagione? La risposta di Jenny Han fa sperare i fan