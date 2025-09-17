L' estate nei tuoi occhi avrà una quarta stagione? La risposta di Jenny Han fa sperare i fan
Mentre i fan si scatenano sui social media per commentare il finale della terza stagione, la scrittrice Jenny Han ha parlato del possibile futuro dello show. Con l'arrivo in streaming del finale della terza stagione, L'estate nei tuoi occhi è schizzata in trend sui social media. Mentre i fan commentano la conclusione del triangolo sentimentale tra Belly, Jeremiah e Conrad, in molti si chiedono se ci sarà un seguito visto l'incredibile successo ottenuto. L'idea di proseguire dovrebbe solleticare Prime Video, visti i record ottenuti dalla serie. Come rivela Deadline, l'episodio di apertura della terza stagione ha attirato 25 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi sette giorni, con gli ascolti per la terza e ultima stagione in aumento del 40% nella prima settimana rispetto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: estate - tuoi
Finale de l’estate nei tuoi occhi su prime video: ecco la spiegazione
L’estate nei tuoi occhi – Stagione 3: cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo
Estate nei tuoi occhi stagione 3: cast, trama e trailer svelati
L’estate li ha messi alla prova. Ora i tuoi capelli hanno bisogno di qualcosa in più ? Lo Shampoo Trattamento Ristrutturante Riparatore di Euphidra è la coccola che ripara, nutre e protegge grazie a due attivi chiave: Acido Ialuronico – idrata in profondit - facebook.com Vai su Facebook
Fenomeno L'estate nei tuoi occhi, le teorie dei fan sul finale - X Vai su X
Dove vedere L’estate nei tuoi occhi (anche gratis) in streaming, fino all'ultimo episodio della serie - TikTok impazzisce, gli edit non si contano più e la domanda resta una sola: sei Team Conrad o Team Jeremiah? Secondo gqitalia.it
L'estate nei tuoi occhi avrà una quarta stagione? La risposta di Jenny Han fa sperare i fan - Mentre i fan si scatenano sui social media per commentare il finale della terza stagione, la scrittrice Jenny Han ha parlato del possibile futuro dello show. Segnala movieplayer.it