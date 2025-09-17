L' estate nei tuoi occhi | annunciato il film prodotto per Prime Video
A poche ore dal debutto dell'ultimo episodio della stagione 3, Amazon ha confermato che la storia di Belly proseguirà con un lungometraggio. L'estate nei tuoi occhi tornerà sugli schermi dopo l'ultima stagione, la terza: Amazon ha infatti annunciato la produzione di un film che proseguirà la storia. Jenny Han sarà autrice e regista del capitolo conclusivo del racconto, di cui non sono stati svelati i dettagli. L'annuncio della produzione del film Sul red carpet di un evento che si è svolto a Parigi per celebrare la conclusione della serie L'estate nei tuoi occhi, Jenny Han, che aveva recentemente confermato la possibilità di una continuazione della storia, ha dichiarato: "C'è un'altra tappa importante rimasta nel percorso di Belly e ho pensato che solo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
