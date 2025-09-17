Finalmente siamo arrivati alla fine, alla fine dell’estate e alla fine dell’estate nei tuoi occhi. Ripeto, finalmente. Ammetto che, fino a pochi mesi fa, ignoravo completamente l’esistenza di questa saga. Né serie, né libri, e, a dirla tutta, forse stavo meglio così. Ma la FOMO è una brutta amica, e mi sono ritrovata anche io, mercoledì dopo mercoledì, a guardare questo piccolo disastro travestito da storia d’amore estiva. Perché sì, altro non è che un horror sentimentale. Eppure, The Summer I Turned Pretty è diventata un fenomeno culturale. Ovunque, sui social, non si parlava d’altro. Influencer, cantanti, brand e sportivi: tutti schierati, tutti a far sapere al mondo se erano Team Conrad o Team Jeremiah. 🔗 Leggi su 361magazine.com

L'estate in cui ho rovinato migliaia di adolescenti con una visione d'amore tossica: team Belly da sola.