L’esercito israeliano… Il professore sospeso dall’università italiana per quella frase shock
Un’ aula universitaria può diventare teatro di confronto, di dibattito e talvolta di vera e propria tensione. Lo sa bene chi frequenta le lezioni dove le idee si scontrano, dove la passione accademica si mescola con convinzioni personali e sensibilità culturali. In questi spazi, l’insegnamento è spesso percepito come neutro, ma le parole possono accendere discussioni che travalicano la dimensione accademica e coinvolgono l’opinione pubblica. Leggi anche: Gaza, l’esercito israeliano uccide il giovane calciatore e 14 familiari La lezione di un professore ospite può trasformarsi rapidamente in un evento che richiama l’attenzione dei media, delle istituzioni e dei cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: esercito - israeliano
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
Sky tg24. . Dopo l’invasione di terra messa in atto dall’esercito israeliano a Gaza City nella notte tra il 15 e il 16 settembre, il parroco di Gaza padre Romanelli ha dichiarato che non abbandonerà la sua parrocchia. La sua testimonianza è stata riportata da And - facebook.com Vai su Facebook
L’esercito israeliano annuncia di aver conquistato circa il 40% della capitale e "principale roccaforte di Hamas", ma ammette che "la piena occupazione richiederà mesi". "Non ci poniamo scadenze", dichiarano i vertici militari. Tutti gli aggiornamenti ? https - X Vai su X