L’esercito israeliano è il più pulito al mondo | prof israeliano sospeso dal Politecnico di Torino

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esercito “ più pulito al mondo “. A definire così l’ Idf israeliano è stato Pini Zorea, professore dell’università israeliana di Braude, il 15 settembre davanti agli iscritti di un corso di dottorato d’ingegneria del Politecnico di Torino. Le frasi di Zorea, ospite dell’ateneo piemontese, sono finite al centro della bufera dopo essere state diffuse sui social da un collettivo studentesco. Il Politecnico ha sottolineato che “il corso è di sua esclusiva titolarità senza alcuna collaborazione con l’Università di Israele ” e ha condannato le frasi del docente, sospendendo la collaborazione didattica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

