L’esercito israeliano è il più pulito al mondo | prof israeliano sospeso dal Politecnico di Torino
L’esercito “ più pulito al mondo “. A definire così l’ Idf israeliano è stato Pini Zorea, professore dell’università israeliana di Braude, il 15 settembre davanti agli iscritti di un corso di dottorato d’ingegneria del Politecnico di Torino. Le frasi di Zorea, ospite dell’ateneo piemontese, sono finite al centro della bufera dopo essere state diffuse sui social da un collettivo studentesco. Il Politecnico ha sottolineato che “il corso è di sua esclusiva titolarità senza alcuna collaborazione con l’Università di Israele ” e ha condannato le frasi del docente, sospendendo la collaborazione didattica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: esercito - israeliano
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
L’esercito israeliano annuncia di aver conquistato circa il 40% della capitale e "principale roccaforte di Hamas", ma ammette che "la piena occupazione richiederà mesi". "Non ci poniamo scadenze", dichiarano i vertici militari. Tutti gli aggiornamenti ? https - X Vai su X
Corriere della Sera. . «Ho servito nell'esercito israeliano e posso dirvi che è tra i più puliti al mondo». Pini Zorea, professore all’Università israeliana di Braude, ha difeso così l’operato delle forze armate del suo paese durante una lezione al Politecnico. Una di - facebook.com Vai su Facebook
L' Idf è l’esercito più pulito al mondo il Politecnico di Torino caccia un professore israeliano.