L’esercito israeliano avanza a Gaza Familiari dei rapiti sotto casa di Bibi

Laverita.info | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massiccia invasione via terra e raid con droni ed elicotteri. Crosetto: «Decisione sbagliata». Il Papa chiama il parroco Romanelli: «Preoccupato». Ira dei parenti degli ostaggi: «Così Netanyahu li uccide».. Mobilitazione indetta per venerdì. Liti nella Flotilla, Greta lascia il direttivo e cambia imbarcazione. Il dem Scotto, in navigazione: «Sempre in contatto con la Farnesina».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

l8217esercito israeliano avanza a gaza familiari dei rapiti sotto casa di bibi

© Laverita.info - L’esercito israeliano avanza a Gaza. Familiari dei rapiti sotto casa di Bibi

In questa notizia si parla di: esercito - israeliano

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari

l8217esercito israeliano avanza gazaGaza in fiamme: la roccaforte di Hamas invasa da Idf. Circa 400mila persone in fuga. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza in fiamme: la roccaforte di Hamas invasa da Idf. Segnala tg24.sky.it

L'esodo di oltre 400mila civili da Gaza sotto le bombe: aperto un secondo corridoio per la fuga - Mentre le forze israeliane avanzano, la popolazione scappa lungo la strada costiera verso la parte centrale e quella meridionale dell'enclave ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: L8217esercito Israeliano Avanza Gaza