Leone XIV contro la Russia di Putin | la Nato non ha iniziato alcuna guerra ; la solita narrazione dell' occidente

Anche il pontefice sdogana la narrazione a senso unico dell' occidente In un suo recente intervento, Papa Leone XIV si è rivolto con parole decisamente critiche alla Russia di Vladimir Putin : ha dichiarato, infatti, che "la Nato non ha cominciato alcuna guerra ". Con queste parole, il pontefice. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In questa notizia si parla di: leone - russia

Papa Leone XIV: "Vaticano sede disponibile per i negoziati Ucraina-Russia"

Leone XIV a Zelensky: «Vaticano disponibile per i negoziati Ucraina-Russia»

Russia sferra attacco più duro da inizio guerra. Zelensky da Leone XIV

La Nato non ha cominciato nessuna guerra, dice Papa Leone XIV https://linkiesta.it/2025/09/nato-papa-leone-xiv-guerra-russia/… via @Linkiesta - X Vai su X

Papa Leone XIV annuncia una visita a Lampedusa: “presto sarò tra voi” - facebook.com Vai su Facebook

Putin osserva in mimetica le esercitazioni militari. Papa: La Nato non ha iniziato nessuna guerra - Rubio: Trump è l'unico leader che parla con ucraini, europei e russi; Guerra Ucraina - Russia, le news. Papa Leone XIV: “La Nato non ha cominciato nessuna guerra”; LEONE XIV ALLA PROVA DELLA GUERRA FRA RUSSIA E UCRAINA.

Papa Leone XIV alla Russia: la Nato non ha cominciato alcuna guerra - Così Papa Leone XIV parlando con i giornalisti all'uscita da Villa Barberini a Castel Gandolfo, riguardo al conflitto in Ucraina. Lo riporta msn.com

Leone XIV invitato in Armenia da Karekin II, tra i temi dell'incontro la violenta crisi tra la Chiesa armena e il premier Pashinyan - Lungo colloquio tra Leone XIV e il Catholicos armeno Karekin II in un momento difficilissimo per la Chiesa armena visto che a Yerevan, in questi ultimi mesi, l'istituzione è ... Segnala msn.com