Leoncavallo mecenati cercansi | l’appello del sindaco Sala agli imprenditori

Milano, 17 settembre 2025 – “Potrebbe essere utile che imprenditori che comprendono l’utilità del Leoncavallo per Milano si facciano parte attiva. La nuova sede messa a bando dal Comune in via San Dionigi 117 non piace agli antagonisti? Siamo in trattativa. È chiaro che c’è un legame e un’affezione per la vecchia sede di via Watteau (sgomberata lo scorso 21 agosto, ndr). In teoria, se i leoncavallini potessero rimanere lì sarebbe la cosa migliore”. L’apertura del sindaco Giuseppe Sala a un intervento economico di imprenditori in funzione di mecenati a favore del centro sociale riaccende la polemica sul Leonka, come vedremo tra qualche riga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Leoncavallo, mecenati cercansi: l’appello del sindaco Sala agli imprenditori

In questa notizia si parla di: leoncavallo - mecenati

«Sullo sgombero del Leoncavallo ho visto lo zampino di Roma. E sull'urbanistica ora nuove regole» - facebook.com Vai su Facebook

Leoncavallo, sgombero dello storico centro sociale milanese al via. Meloni: «Non ci possono essere zone franche» - Il Leoncavallo, forse il centro sociale più famoso d'Italia e pezzo di storia di Milano, è stato sfrattato dalla sede che occupava in via Watteau dal settembre 1994 con un blitz agostano che ha ... Lo riporta ilmattino.it

Il nuovo Leoncavallo sorgerà in periferia, ma solo in primavera. E servono subito 300 mila euro - Per il trasferimento in una nuova sede si punterebbe alla primavera inoltrata del prossimo anno. milano.repubblica.it scrive